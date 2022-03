Οίκοι αξιολόγησης: Τι λένε για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Εφικτή χαρακτηρίστηκε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα μέσα στο 2023, παρότι η ουκρανική κρίση δημιουργεί κινδύνους, κατά τη διάρκεια του πάνελ του Moneyreview Banking Summit με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τρεις οίκους αξιολόγησης και ειδικότερα του Marco Troiano, Managing Director, Head of Financial Institutions Ratings, Scope Ratings, του Pau Labro Vila, Director, Primary Rating Analyst, Fitch και του Andrea Costanzo, Vice President, European Financial Institutions, DBRS Morningstar.