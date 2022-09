Σκυλακάκης: Η Ελλάδα θα αποφύγει την ύφεση

Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας εφέτος, αλλά και ότι η χώρα θα αποφύγει την ύφεση, εμφανίστηκε ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στο συνέδριο του Economist με «Energy crisis and inflation: rewriting the rules of the game».