Κόκκαλης: €1.000.000 για τoυς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Πέτρου Κόκκαλη, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC), σε συνεργασία με τη γενική διεύθυνση περιφερειακής και αστικής πολιτικής (DG REGIO) και τη Eurostat, υλοποιούν το πρόγραμμα «REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.