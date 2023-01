Στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση θεματικού Κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη προχώρησαν η Ελληνική Κυβέρνηση και ο ΟΟΣΑ.

Ειδικότερα, το μνημόνιο υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τρίτης (10/1), στο Μέγαρο Μαξίμου, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ κ. Mathias Cormann και τους Υπουργούς Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Παρόντες επίσης κατά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ κ. Γιώργος Πρεβελάκης και ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Το Κέντρο του ΟΟΣΑ αποτελεί πρόταση και πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με σκοπό την ανάδειξη και την ανάλυση:

πολιτικών για το δημογραφικό και τη μετανάστευση,

ζητημάτων που αφορούν τη Διασπορά και

την αντιμετώπιση των επιμέρους προκλήσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τον πληθυσμό.

Το Κέντρο του ΟΟΣΑ θα λειτουργήσει ως κόμβος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και τον διεθνή πολιτικό και επιστημονικό διάλογο για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση του έργου του Οργανισμού. Το Κέντρο θα οργανώνει δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και think tanks που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και η διοργάνωση σε ετήσια βάση του Διεθνούς Συνεδρίου Κρήτης για τον Διάλογο για τον Πληθυσμό (International Crete Conference for Dialogue on Population), το οποίο θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Κρήτη.

{https://twitter.com/MathiasCormann/status/1612813453043073024}