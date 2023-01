Δήμας: Χρηματοδότηση €6,4 εκατ. για έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης για την διεξαγωγή Μεταφραστικής Έρευνας σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών που γίνεται σε συνεργασία με το Center for Bits and Atoms (CBA) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology) (MIT) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», με προϋπολογισμό 6.433.999,16 ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.