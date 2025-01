Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μέλος στην Επιτροπή για Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα του IOSCO

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγινε μέλος στην Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability and Engagement Group-FSEG) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions IOSCO).