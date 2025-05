Πώς αλλάζει ο χάρτης των γεωπολιτικών συσχετισμών

Το νέο πλαίσιο των γεωπολιτικών συσχετισμών και οι αλλαγές, που επέρχονται στον σχετικό χάρτη από την εκλογή του Donald Trump στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αναλύθηκαν σε συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.