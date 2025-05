Πιτσιλής: Με την ΑΙ μπορούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Το θέμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κλάδο συζητήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.