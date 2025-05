Παπασταύρου: Μεγάλο το κόστος των φυσικών καταστροφών στη χώρα μας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου, σε επιστημονική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε μελέτη που αφορά στην αύξηση της χωρικής ευκρίνειας των κλιματικών προβλέψεων για την Ελλάδα («Development of a digital National Climate Data and High-Resolution Downscaling Simulation Database for the Protected Areas of Greece»), όπου και αναφέρθηκε στο μεγάλο κόστος για την Ελλάδα.