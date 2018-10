"Χθες ο κ. Κοτζιάς επιβεβαίωσε on camera ότι Υπουργός του κ. Τσίπρα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, κατήγγειλε ότι "ο κ. Σόρος χρηματοδοτεί την Ελληνική Κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους". Και ότι "ουδείς απάντησε, κανένας Υπουργός, ούτε ο Πρωθυπουργός".

