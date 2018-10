Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο London School of Economics, στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Τσακαλώτος θα μιλήσει στο πάνελ με θέμα «A transformative economic strategy for Europe».

Τη διημερίδα διοργανώνει το Conflict and Civil Society Research Unit.

Ομιλία σε διημερίδα με θέμα «A left strategy for transforming Europe» (αριστερή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης) πρόκειται να εκφωνήσει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 στο Λονδίνο, στις 18:00 τοπική ώρα.

