"Χάσαμε άλλες 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη Doing Business 2019 της @WorldBank. Στην 72η θέση μεταξύ 190 χωρών και κολλημένοι στην τελευταία θέση μεταξύ αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ. Και κάποιοι εντός & εκτός Ελλάδος έχουν το θράσος να ισχυρίζονται πως "πάμε καλύτερα". #DoingBiz", αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

"Κάποιοι εντός και εκτός Ελλάδος έχουν το θράσος να ισχυρίζονται πως "πάμε καλύτερα"" αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΔ Κ. Μητσοτάκης με ανάρτηση στο twitter , για την έκθεση Doing Business 2019, που δημοσιεύθηκε σήμερα:

More in this category: