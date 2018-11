Μετά το τέλος των τοποθετήσεων, οι εκπρόσωποι των start up, αφού εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που -για πρώτη φορά- είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με τους αρμόδιους Υπουργούς, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για πιθανές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τη θέσπιση επιπλέον κινήτρων, καθώς και τα ερωτήματά τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υφίστανται.

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης, συντονιστής της εκδήλωσης και αρμόδιος –εκ μέρους της Helexpo και του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ- για την οργάνωση του πάρκου «Ψηφιακή Ελλάδα» στη ΔΕΘ και τη συμμετοχή δεκάδων νεοφυών επιχειρήσεων στην Έκθεση, ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση δείχνει πως το Περίπτερο της “Ψηφιακής Ελλάδας” στη ΔΕΘ ήταν μόνο η αρχή. Η start up κοινότητα βρίσκεται σε μια κατάσταση εκρηκτικής ανάπτυξης. Ο δυναμισμός της είναι σημαντικός και η χώρα περιμένει πολλά από εσάς για την επόμενη μέρα της».

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, ανέφερε: «Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους start uppers. Λαμβάνουμε υπόψη μας τους προβληματισμούς για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και εντείνουμε τους ρυθμούς εργασίας για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη των start up επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να ακούσουμε τις απόψεις σας και να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Είναι σημαντικό να αποκεντρώσουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να συσχετιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία. Προχωράμε συνολικά στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση και ενισχύουμε την εσωτερική συνοχή της χώρας».

