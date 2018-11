Η Παρασκευιάτικη εφημερίδα πουλιέται στα περίπτερα όλο το Σαββατοκύριακο και φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές εβδομαδιαίες εκδόσεις. Μεταξύ των άλλων, ο Διευθυντής της Παναγιώτης Λάμψιας καθιέρωσε ένα οικονομικό ένθετο 16 σελίδων σε χρώμα σωμόν που είναι το χαρακτηριστικό πλέον των οικονομικών ενθέτων μετά την καθιέρωση του από την βρετανική εφημερίδα Financial Times.

