Ακολουθούν το συγκυβερνών αλβανικό DUI του Αλί Αχμέτι με 6,7%, η αντιπολιτευόμενη «Συμμαχία για τους Αλβανούς» του Ζιγιαντίν Σέλα με 3% και το αντιπολιτευόμενο αλβανικό κίνημα BESA με ποσοστό 2,4%. To ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 36%.

More in this category: