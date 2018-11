Για την υποψηφιότητά του για την δημαρχία του Πειραιά, ο κ. Μπελαβίλας τόνισε ότι «εκκρεμούν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ... Εγώ δέχομαι την πρόταση ... που ήταν από τον πρωθυπουργό, ήταν και από συντρόφους και φίλους στον Πειραιά».

«Έγινε στην αρχή της (σ.τ.σ. περασμένης) εβδομάδας, συζητήθηκε όλη την εβδομάδα ... οι αντιδράσεις του κόσμου είναι πολύ όμορφες ... χάρηκα ανθρώπους που αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν στον σταθμό του Πειραιά (παλιά πειραιώτικη συνήθεια, όταν κάτι ξεκινάει, να ευχόμαστε ο ένας στον άλλο να πάμε καλά και να έχουμε δύναμη)», είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε παράλληλα γιατί είχε προηγηθεί το δικό του «όχι» στην προοπτική να διεκδικήσει την δημαρχία της Αθήνας. «Στην Αθήνα έχω έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, τώρα είμαι στα γραφεία της Ανάπλασης, είχαμε μία πολύ ωραία συνάντηση με τον σύλλογο αρχιτεκτόνων», όπως είπε, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει «κανονικότατα προφανώς» σε αυτό το ρόλο. «Δεν είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πρόεδρος ΔΣ εταιρείας που κατεβαίνει υποψήφιος κάπου, μην τρελαθούμε».

«Θα πέσουν όλες οι δυνάμεις να χτυπάνε στα σφυριά και στα αμόνια»

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πέντε μήνες προεκλογική καμπάνια, αυτά, ο κ. Μαρινάκης, που έχει τα λεφτά να τα πετάει. Εμείς θα κάνουμε οικονομία δυνάμεων, θα ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουμε την κοινωνική δουλειά που πρέπει να κάνουμε, θα δουλέψουμε το διαδίκτυο όπως ξέρουμε», συνέχισε ο κ. Μπελαβίλας και «τον τελευταίο ένα-ενάμισι μήνα, εκεί που είναι η πραγματική προεκλογική δουλειά, θα πέσουν και όλες οι δυνάμεις να χτυπάνε στα σφυριά και στα αμόνια ... Θα δουλέψουμε να ξαναέρθει κόσμος που απογοητεύτηκε, διαφώνησε, στεναχωρήθηκε με τις αδυναμίες μας και τις δικές μας παθογένειες στον Πειραιά».

«Οι αντιδράσεις των πρώτων ωρών», εκτίμησε ο ίδιος, «είναι τόσο αισιόδοξες και ελπιδοφόρες που δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε».

«Άλλος είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και θέλουμε»

«Γεννήθηκα πάνω από την παλιά λέσχη του Ολυμπιακού στον Πειραιά, έμαθα μπάλα εκεί μέσα. Κομμένη η πλάκα με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακοί είμαστε πάρα πολλοί από εμάς. Άλλος είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και θέλουμε, του Αργυρούδη και του Γιούτσου, όλων αυτών των ποδοσφαιριστών, άλλο είναι η διαχείριση ομάδων από επιχειρηματίες για το δικό τους ατομικό σχέδιο», συνέχισε ο κ. Μπελαβίλας, «ο Πειραιάς μεγάλωσε με τους αδερφούς Ανδριανόπουλου, ήταν κοινωνικοί ήρωες στην πόλη. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές σπουδαίοι που αφήσαν μία παράδοση, που ποτέ δεν ενέπλεξαν εργαλεία τέτοιου τύπου στην πολιτική».

Όπως υπογράμμισε, «υπάρχει μνήμη σε πολλές πειραιώτικες γενιές της αξιοπρέπειας. Υπάρχει από την άλλη αυτό το ύπουλο, δηλητηριώδες no politica που λανσαρίστηκε από τον ίδιο τον κ. Μαρινάκη για να καλύψει ουσιαστικά τις δολοφονίες της Χρυσής Αυγής, για να το πούμε ευθέως, αυτό το no politica που έκρυβε όλη την φασιστική επιδρομή στις αθλητικές ομάδες, όλον τον τραμπουκισμό για πολιτικούς λόγους ... αυτό το fake, ψευδές no politica που ήταν πολύ πολιτικό ... με αυτό οφείλουμε να τα βάλουμε ευθέως, κατά μέτωπο, γιατί κρύβει μέσα και τις μαύρες συμμορίες που τις είδαμε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο να βγαίνουν στους δρόμους τις τελευταίες 48 ώρες».

«Τώρα χρειάζεται είναι να διευρυνθεί πολύ και γρήγορα ο κύκλος»

Ο κ. Μπελαβίλας αναφέρθηκε στην σημασία της συσπείρωσης του κόσμου, καθώς «οι ομάδες υπάρχουν ήδη, έμπειρες και πολλές, με παράδοση στην δημοτική δουλειά, με 20 χρόνια ιστορίας, από το δημοτικό συμβούλιο, ενεργοί πολιτικά. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να διευρυνθεί πολύ και γρήγορα ο κύκλος» και δήλωσε «βέβαιος» ότι αυτό θα επιτευχθεί.

Για την στάση που θα κρατήσει το ΚΚΕ, όπως είπε «νομίζω δεν θα συνεργαστεί, για λόγους δικούς του, αλλά μάλλον κατεβάζει μία πολύ καλή υποψηφιότητα, που δεν θα έχουμε κανέναν λόγο να μην χαρούμε αν την κατεβάσει». Αν και δεν κατονόμασε τον πιθανό υποψήφιο, σημείωσε ότι ο ίδιος τον συμπαθεί πολύ και «μακάρι να έρθει και να έχουμε ένα μέτωπο, όπως και με άλλες δημοτικές κινήσεις, απέναντι σε αυτή την δραματική ιστορία, μέτωπο ξεκάθαρο».

«Αν έμενε ο Κορκίδης, θα το σκεφτόμουν τρεις φορές»

Χαρακτήρισε «δραματικό το ότι ο Βασίλης Κορκίδης αποσύρθηκε από την κούρσα» από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, «ένας άνθρωπος που εκτιμά όλος ο Πειραιάς».

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι «αν έμενε ο Κορκίδης θα σκεφτόμουν τρεις φορές να κατέβω, ότι έχω έναν πολύ αξιοπρεπή αντίπαλο, δημοκράτη με διαφορετικές ιδέες, που έχει πολύ κύρος. Δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς να στραπατσαριστεί με αντίπαλο τον Βασίλη Κορκίδη, θα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Και τον βλέπουμε να υποχωρεί ... Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι υπάρχει ένα όνομα, που ψιθυρίζεται στους διαδρόμους, ακούγεται στα παρασκήνια, που δεν τολμάει κανείς να το πει ... είπα να τολμήσω εγώ: Βαγγέλης Μαρινάκης είναι το όνομα», κατέληξε ο κ. Μπελαβίλας.