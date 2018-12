"Πριν από 28 χρόνια, ως νεαρός βουλευτής ο Κώστας Καραμανλής "έβαζε πλάτη" για την εκλογή του Ντίνου Κοσμόπουλου ως δημάρχου Θεσσαλονίκης", έγραψε ο Ν. Ταχιάος και συμπλήρωσε: "Σήμερα, ο επίσης νεαρός δημοτικός σύμβουλος που ποζάρει δίπλα του στην φωτογραφία του 1990, είχε την χαρά να ανταλλάξει μαζί του απόψεις για την πόλη και την πολιτική. Ελάχιστοι διαθέτουν το πολιτικό αισθητήριο του Κώστα Καραμανλή και το ταλέντο να είναι με δυο κουβέντες πάντα to the point. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διέθεσε. Και όσο για τα υπόλοιπα; Παραπολιτικά δεν υπάρχουν, με τον Καραμανλή μόνο πολιτική. Θα το δείτε εν καιρώ. Πού; Στη Θεσσαλονίκη".

