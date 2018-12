Για «κατάρρευση» και του τελευταίου επιχειρήματος του προέδρου της Ν.Δ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών κάνει λόγο το Μέγαρο Μαξίμου σε non paper που έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Τετάρτης.

More in this category: