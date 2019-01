Οι εκλογές του 2019 ελπίζω ότι θα διαμορφώσουν μία νέα κατάσταση, με μια κανονική κυβέρνηση, με κανονική ενεργειακή πολιτική, σε μια κανονική (επίσης ελπίζω), Ευρώπη. Οι δέκα μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις του 2019 είναι: 1. Η διερεύνηση του σκανδάλου ΔΕΠΑ , με τα 126εκατ € που χρωστά η εταιρεία ELFE-Λαυρεντιάδη, ένα αδειανό επιχειρηματικό πουκάμισο, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, στη ΔΕΠΑ. Μέγα πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο, που εμπλέκει προσωπικά τον Α. Τσίπρα και το μισό Υπουργικό του Συμβούλιο, με ενδιάμεσο δικό του άνθρωπο. Εντύπωση προκαλεί η ακινησία της προέδρου της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που αγνοεί τις 13 επιστολές της ΔΕΠΑ, ενώ δεν έχει συντάξει πόρισμα για τον εισαγγελέα, παρά τις δημόσιες αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα. Ανεξήγητη σιωπή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στο απυρόβλητο ο φίλος των Α. Τσίπρα-Ν. Παππά. Δεν χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «μείζονος δημοσίου συμφέροντος», παρά τις ποινικές διώξεις που έχουν ήδη ασκηθεί. 2. Για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ 2015-2018 έχει κοστίσει ζημιές στην εταιρεία 7δις €. Χαρακτηριστικά, το 2014 τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων επισφαλειών ήταν 434εκατ €, ενώ το 2018 αντί για κέρδη, υπήρξαν ζημιές 454εκατ €. 3. Ο Eastmed, ο μεγαλύτερος υποθαλάσσιος αγωγός του κόσμου, μια επένδυση 7δις €, έργο της περιόδου 2011-14, που πολεμήθηκε λυσσαλέα από τον Α. Τσίπρα. Ελπίζω οι πρόσφατες δηλώσεις του, ότι πρόκειται για «έργο ιστορικής σημασίας» να είναι ειλικρινείς και σύντομα να υπογραφεί η σχετική διακρατική συμφωνία. 4. Οι έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, με πρόταση Exxon Mobil-Total- ΕΛΠΕ , που στηρίζονται στο διεθνή διαγωνισμό μας του 2014 και καταψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει άμεσα να έρθουν για κύρωση στη Βουλή. Η ολιγωρία της κυβέρνησης προκαλεί σπατάλη πολύτιμου εθνικού χρόνου και καθυστερήσεις στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. 5. Ο τραγικός χειρισμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρος-Κρήτη-Αττική, που εντάξαμε το 2013 στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα PCIs, ως EuroΑsia Interconnector, κινδυνεύει να αφήσει χωρίς ρεύμα την Κρήτη και την Κύπρο και να προκαλέσει χρηματοδοτικές απώλειες 300εκατ €. Η καθυστέρηση κατά δύο χρόνια του καλωδίου Κρήτη-Αττική, θα επιβαρύνει τους έλληνες καταναλωτές με επιπλέον 800εκατ € και κίνδυνο black out στην Κρήτη. 6. Το Εξοικονομώ κατ’Οίκον καθυστέρησε απαράδεκτα για 3 χρόνια, ενώ αποσύρθηκε η πρότασή μας του 2014, για ένταξη στο πακέτο Juncker επενδύσεων 1δις € σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, όπως έπραξαν άλλες χώρες. Άλλα τρία χρόνια χαμένα, με απώλεια άνω των 50.000 θέσεων εργασίας σε οικοδομή και κατασκευαστικό τομέα. 7. Πανηγυρίζουν οι λαθρέμποροι καυσίμων, αφού από τους 4018 ελέγχους του 2014, μέσω των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης Καυσίμων, το 2017 έγιναν μόλις 748! 8. Κρατούν ανενεργό το νόμο μας για το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (Ν.4162/2013), που θα μπορούσε σήμερα να εισπράττει 500εκατ €/χρόνο, από τα έσοδα ερευνών υδρογονανθράκων. Ταμείο που το καταψήφισαν στη Βουλή και το οποίο κατά το Νορβηγικό πρότυπο, διασφαλίζει τις συντάξεις της σημερινής και όλων των επόμενων γενεών, με εκτιμώμενα έσοδα, σε πλήρη ανάπτυξη, 2-3δις €/χρόνο. 9. Καθυστερούν έως 3 χρόνια όλες τις έτοιμες δημόσιες ενεργειακές επενδύσεις, όπως π.χ. αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας, καθυστέρηση της Α’ φάσης ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων. Απώλειες για την εθνική οικονομία πάνω από 400εκατ €. 10. Καταστροφικός χειρισμός στο project των «έξυπνων μετρητών», που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος κατά 20%. Στάσιμος ο διαγωνισμός που προκηρύξαμε το 2014 για 170.000 κατοικίες με 80εκατ €. Τώρα ανακοινώνουν ανοήτως, χωρίς προετοιμασία, νέα προκήρυξη 1,5δις € για 7.000.000 κατοικίες! Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, μπορεί να φέρει σε βάθος 5ετίας ενεργειακές επενδύσεις 50δις € και δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας. Η χώρα χρειάζεται τώρα Προοδευτική Ανατροπή.

