Για μια "παθιασμένη ομιλία" που έκανε την Τρίτη στο ελληνικό κοινοβούλιο ο κος Τσίπρας κάνουν λόγο στο άρθρο τους οι New York Times, τονίζοντας τον "καταλυτικό ρόλο" που διαδραμάτισε στις εξελίξεις η Συμφωνία των Πρεσπών.

