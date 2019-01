Με χθεσινή του γραπτή απάντηση, προς τον Αυστριακό ευρωβουλευτή της Ομάδας «Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» FranzObermayr, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος επιβεβαιώνει αυτό, που έγκαιρα αποκάλυψε ο Reporter, ότι:

«Δεν δεσμεύει κανένα κράτος, το Οικουμενικό Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, που εγκρίθηκε κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη στο Μαρακές, στο Μαρόκο, στις 10-11 Δεκεμβρίου 2018 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 19 Δεκεμβρίου 2018.»

Πιεζόμενος από τις ερωτήσεις του Αυστριακού ευρωβουλευτή, που υποβλήθηκαν στην Κομισιόν, στις 5 Οκτωβρίου 2018, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος αναγκάζεται να «ομολογήσει» ότι, το εν λόγω Σύμφωνο είναι μη νομικά δεσμευτικό και δεν μπορεί να έχει νομική ισχύ στα εθνικά νομικά συστήματα και ούτε δημιουργεί υποχρεώσεις.

Αναφέρει δε, συγκεκριμένα ότι:

«Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για ασφαλή, τακτική και τακτική μετανάστευση είναι ένα μη νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο συνεργασίας. Ως εκ τούτου, δεν θα έχει νομική ισχύ στα εθνικά νομικά συστήματα ούτε θα δημιουργήσει υποχρεώσεις. Επιπλέον, βασίζεται στην αρχή του πλήρους σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας. Από την άποψη αυτή, το Παγκόσμιο Σύμφωνο αναφέρει: «Το Παγκόσμιο Συμφωνητικό επαναβεβαιώνει το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν την εθνική τους μεταναστευτική πολιτική και το προνόμιο τους να διέπουν τη μετανάστευση εντός της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ως εκ τούτου, το Παγκόσμιο Σύμφωνο δεν μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη να ανοίξουν τα σύνορά τους στους μετανάστες. Το Παγκόσμιο Συμφωνητικό δεν μπορεί επίσης να αλλάξει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της.»

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης Αβραμόπουλου, στα αγγλικά:

EN

E-005104/2018

Answer given by Mr Avramopoulos

on behalf of the European Commission

(16.1.2019)

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted at the Intergovernmental Conference in Marrakesh, Morocco, on 10-11 December 2018 and was endorsed by the General Assembly of the United Nations (UN) on 19 December 2018. The Global Compact is the result of two years of intensive consultations and negotiations at the UN level, involving governments and other actors. The EU has been involved in the discussions on the Global Compact. This has allowed to bring forward a Global Compact that largely reflects European objectives and respects EU key concerns. The Commission therefore regrets the decision by Hungary and others to not support the Global Compact on Migration.

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is a non-legally binding international cooperative framework. It will therefore have no legal effect on national legal systems, nor will it pose any obligations. Moreover, it is based on the principle of full respect of national sovereignty. In this regard, the Global Compact states: “The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine their national migration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction, in conformity with international law[1]”. Therefore, the Global Compact cannot compel States to open their borders to migrants. The Global Compact can also not change the allocation of competences between the EU and its Member States.

The Commission will continue to work closely with the UN to better manage migration at global level.