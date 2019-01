Κριτική σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ότι φέρουν την ευθύνη για την «καθυστέρηση μέχρι το 2027», της αύξησης της δύναμης της Frontex σε 10.000 συνεργάτες, ασκεί ο καγκελάριος της Αυστρίας και αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς σε σημερινή συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag η οποία αναμεταδίδεται από αυστριακά Μέσα Ενημέρωσης.

