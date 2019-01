Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από ελληνικό κοινοβούλιο στη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Τουλάχιστον 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες, φωτοβολίδες, χρώματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, που απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, σημειώνει η Associated Press.

More in this category: