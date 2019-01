«Αλλά ο Τσίπρας βασίζεται σε κάτι άλλο» σημειώνει η Handelsblatt αναφερόμενη στη συνέχεια στις πολιτικές διεργασίες λόγω της επικείμενης ψηφοφορίας. «Ο Τσίπρας εκμεταλλεύεται το Μακεδονικό ζήτημα προκειμένου να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο της χώρας» σημειώνει η εφημερίδα και συνεχίζει: «Το μικρό κεντροαριστερό Ποτάμι απειλείται με διάσπαση επειδή δεν βρίσκει κοινή πλεύση. Το ΚΙΝΑΛ, το διάδοχο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, βιώνει σοβαρές εντάσεις, επειδή ορισμένοι βουλευτές του θέλουν να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, ενάντια στη γραμμή της ηγεσίας του κόμματος. Ο Τσίπρας ελπίζει αυτούς τους βουλευτές που αποκλίνουν από τα κόμματά τους να τους πάρει με το μέρος του και να απορροφήσει τις διαλυμένες παρατάξεις σε εύθετο χρόνο πριν από τις προβλεπόμενες εκλογές του φθινοπώρου, σύμφωνα με το μότο: divide et impera δηλαδή διαίρει και βασίλευε».

