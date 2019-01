Η βραβευμένη πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων «ΣυνΑθηνά» που έφερε σε επαφή τον δήμο με 400 ομάδες πολιτών της Αθήνας, καθώς και το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Curing The Limbo» που μετεξελίσσει την εμπειρία του ΣυνΑθηνά σε ένα μοντέλο συνεργασίας πολιτών, δήμου και προσφύγων, με στόχο αφενός την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και αφετέρου την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Με την αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων κ. Αμαλία Ζέπου, την ομάδα της πρωτοβουλίας «ΣυνΑθηνά» και του προγράμματος «Curing The Limbo» συναντήθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Παύλος Γερουλάνος.

