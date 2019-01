«Υπηρετήσατε τα ξένα συμφέροντα, γιατί αυτούς δεν τους αφορά το περιεχόμενο της λύσης, ούτε τα προβλήματα που παραμένουν. Go back κ. Τσίπρα αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει όλη η Ελλάδα», επεσήμανε η κ. Γεννηματά η οποία πρόσθεσε πως «δεν έχει τέλος ο κατήφορος».

Με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγουμε νέες πληγές γιατί παραμένει ανοιχτή η ρίζα του αλυτρωτισμού τόνισε η κ. Γεννηματά κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της Συμφωνίας των Πρεσπών, σημειώνοντας πως «επιστρέψαμε στην εποχή του yes man».

