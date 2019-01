Επίθεση κατά του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας ότι «επιστρέψαμε στην εποχή του yes man». «Υπηρετήσατε τα ξένα συμφέροντα, γιατί αυτούς δεν τους αφορά το περιεχόμενο της λύσης, ούτε τα προβλήματα που παραμένουν. Go back κ. Τσίπρα αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει όλη η Ελλάδα» ανέφερε από το βήμα της Βουλής.

