«Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί, προφανώς, και ως λίκνο πολύτιμων διδαγμάτων για το μέλλον», διαβεβαίωσε και εξήγησε: «Με την έννοια ότι, φυσικά μαζί με τ’ άλλα αντίστοιχα Μουσεία, ανά τον κόσμο, θα εκπέμπει, urbi et orbi, το εξής μήνυμα: Κάθε μέλος της παγκόσμιας κοινότητας έχει χρέος να θυμάται, για χάρη του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, ότι το Ολοκαύτωμα είναι το χειρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που δεν πρέπει να επαναληφθεί, με κάθε κόστος».

