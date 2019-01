"Ο κος Μητσοτάκης μάλλον έχει πλήρη άγνοια της εικόνας που έχει δώσει με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών στη διεθνή κοινή γνώμη και στους ευρωπαίους ηγέτες, τόσο ο ίδιος και το κόμμα του όσο και οι βίαιες ενέργειες των ταγμάτων εφόδου στο ελληνικό κοινοβούλιο που έδωσαν τον τόνο κατά το τελευταίο συλλαλητήριο" ανέφερε σε άτυπο σχόλιό του το Μαξίμου και πρόσθεσε: "Αν οι κάμερες κατέγραφαν χθες και τα off the record σχόλια των ευρωπαίων ηγετών επ' αυτών, ίσως και να συνειδητοποιούσε τη ζημιά που έχει κάνει τόσο στη παράταξή του όσο και στη χώρα. Και αν δε μας πιστεύει, ας πάρει μια γεύση ακούγοντας τις σημερινές επίσημες δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, που ως γνωστόν δεν ανήκει στην Αριστερά".

