Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα και τον νέο αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου που θα αναλάβει καθήκοντα μαζί με τη Σοφία Ζαχαράκη πλαισιώνοντας την εκπρόσωπο Τύπου και Ευρωβουλευτή κ. Μαρία Σπυράκη. Πρόκειται για τον κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου, Διευθυντή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής ο οποίος διαθέτει μακρά πείρα στην πολιτική επικοινωνία, έχοντας επί χρόνια και την ευθύνη του γνωστού think tank ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

