Η Γερμανική Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών Obermeyer είναι μεγάλο brand name σε σιδηροδρομικά έργα διεθνώς, με ιστορία 60 ετών, και δραστηριοποιείται με θυγατρικές εταιρείες, μεταξύ άλλων χωρών, σε Τουρκία (Optim) και Ελλάδα (Obermeyer Hellas Ltd.) για περισσότερα από 20 χρόνια.

