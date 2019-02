«Oι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πάντα έχουν ένα θέμα, πάντα έχουμε up και down. Αυτό τον καιρό και μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού έχει φανεί ότι μπορούμε ξανά να ενώσουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας με στόχο να πέσει η ένταση στο Αιγαίο επ’ ωφελεία και των δύο χωρών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε μονίμως σε σύγκρουση και να διακινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάποιο ατύχημα με ανεξέλεγκτες εξελίξεις. Την επόμενη εβδομάδα εγώ θα συναντήσω τον Τούρκο ομόλογο μου, με τον οποίο γνωριζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια άκρη, ούτως ώστε να καταφέρουμε να λιγοστέψουμε την ένταση και τις επικίνδυνες κινήσεις που μπορεί να γίνονται στο Αιγαίο» σημείωσε.

More in this category: