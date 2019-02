Στο περιστατικό αναφέρονται και οι Financial Times που γράφουν μεταξύ άλλων: "Η αντιπαράθεση με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας υπογραμμίζει την τεταμένη σχέση μεταξύ του κ. Στουρνάρα και της κυβέρνησης, αναφορικά με τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας έχει διαφοροποιηθεί αρκετές φορές από τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης, με πιο πρόσφατο περιστατικό την απόρριψη από την κυβέρνηση μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης μετά την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, τον περασμένο Αύγουστο", αναφέρει η οικονομική εφημερίδα.

Οι New York Times υπενθυμίζουν την τεταμένη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και κεντρικού τραπεζίτη και πρώην υπουργού Οικονομικών, λέγοντας ότι ο κ. Στουρνάρας συχνά δέχεται τα πυρά φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης. Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό με τον Π. Πολάκη - το οποίο ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε "βάναυση θεσμική εκτροπή" - οι NYT εστιάζουν στην έκκληση που απηύθυνε ο διοικητής της ΤτΕ προς Α. Τσίπρα και κυβέρνηση "να διαφυλάξουν εμπράκτως την κατοχυρωμένη στο ευρωπαϊκό και ελληνικό Δίκαιο ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος".

