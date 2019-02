Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου θα μεταβεί, σήμερα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - Αραβικού Συνδέσμου, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου.

Αύριο το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην πρώτη ολομέλεια της συνόδου, όπου θα συζητηθεί η ενίσχυση της ευρω-αραβικής συνεργασίας και η από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο της συνόδου.

Στις 9:45 το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Άμπουλ Γέιτ και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύνοδο -σε περιορισμένη σύνθεση- με θέμα την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων αλλά και στη δεύτερη ολομέλεια της συνόδου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Αραβικού Συνδέσμου, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου έχει ως εξής:

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

17.00 : Επίσημη υποδοχή αντιπροσωπειών και τελετή έναρξης της Συνόδου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

17.50 : Πρώτη Ολομέλεια Συνόδου με θέμα "Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 1"

20.15: Επίσημο Δείπνο

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου

9.45: Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού συνδέσμου κ. Aboul Gheit.

10.30: Σύνοδος σε περιορισμένη σύνθεση με θέμα "Addressing regional challenges together".

12.00: Δεύτερη ολομέλεια Συνόδου με θέμα "Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 2".