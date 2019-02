Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Αυτά τα Εθνικά μας Θέματα οφείλουμε, όπως τόνισα προηγουμένως, να υπερασπισθούμε δίχως καμία έκπτωση και υπό όρους αρραγούς ενότητας. Θα επαναλάβω δε, για πολλοστή φορά, ότι το Δικαστήριο της Ιστορίας δεν πρόκειται να μας συγχωρήσει άλλες διχόνοιες και άλλους διχασμούς. Από εδώ λοιπόν, από την Ιστορική Κόνιτσα, εκπέμπουμε, "urbi et orbi", το μήνυμα ότι ενωμένοι στα μεγάλα και τα σημαντικά θα υπερασπισθούμε, στο ακέραιο, την Πατρίδα μας και τα ζωτικά συμφέροντα του Λαού μας και του Έθνους μας».

