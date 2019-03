Επιπλέον, ο κ. Παππάς μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, λέγοντας ότι «με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων μετασχηματίζουμε το Δημόσιο. Πρόκειται για έναν κεντρικό κόμβο διακίνησης εγγράφων που θα διασυνδέει 21.000 φορείς. Στόχος μας είναι αυτό το έργο να κουμπώσει με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, η οποία θα παρέχει on line πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Μέσω αυτής, οι συναλλαγές με το Δημόσιο θα ψηφιοποιηθούν πλήρως».

More in this category: