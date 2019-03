Κατά τη συνάντηση του κ. Κατρούγκαλου με τον Yang Jiechi, ο Κινέζος αξιωματούχος υπογράμμισε τη βούληση της Κίνας να διατηρήσει υψηλού επιπέδου πολιτικές επαφές με την Ελλάδα, βασισμένες στην πολιτική εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών και στην πραγματιστική τους συνεργασία στο πλαίσιο της Πολιτικής One Belt One Road (BRI) ενδυναμώνοντας τη διμερή συνεργασία τους σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και ενισχύοντας από κοινού την πολυμερή συνεργασία στις διεθνείς σχέσεις σύμφωνα και με τις αρχές των ΗΕ. Ο κ. Κατρούγκαλος, σημειώνει σχετική ανταπόκριση Πρακτορείου ΝΕΑ ΚΙΝΑ και αρθογραφία Λαϊκής Ημερησίας και ιστοτόπου SOHU, υπογράμμισε τη βούληση της Ελλάδας να συνεχίζει να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στην προώθηση των σινο-ευρωπαϊκών σχέσεων.

Η συνάντηση προβάλλεται και σε ρεπορτάζ του τ/σ CCTV+, στο οποίο γίνεται αναφορά και στη συνάντηση του κ. Κατρούγκαλου, με τον υπουργό Εξωτερικών της Λ.Δ. Κίνας Wang Yi. Επισημαίνεται ότι ο κ. Wang δήλωσε ότι η Κίνα με χαρά βλέπει ότι η Ελλάδα ξεπερνά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, καθώς και ότι η ενέργεια έχει επιστρέψει στην Οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργασθεί με την Ελλάδα για την ενίσχυση των ανταλλαγών υψηλού επιπέδου, την προώθηση της κατανόησης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την επέκταση των πεδίων συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road, τη διασφάλιση στενότερων διμερών δεσμών στη διαδικασία κοινής ανάπτυξης, και την επίτευξη αμοιβαίως επωφελών αποτελεσμάτων. Η Κίνα ελπίζει ότι η συνολική στρατηγική εταιρική σχέση με την Ελλάδα θα αρθεί σε νέο επίπεδο, πρόσθεσε ο κ.Wang Yi.

Παράλληλα, υπογραμμίζοντας τη σημασία διαφύλαξης της πολυμέρειας και των διεθνών κανόνων, οι οποίοι στηρίζονται στους σκοπούς και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο κ.Yang προέτρεψε τις δύο πλευρές να ενισχύσουν τον συντονισμό στις διεθνείς σχέσεις, να προωθήσουν τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της σχέσης Κίνας-Ευρώπης. Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Belt and Road και έχει εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας Ευρώπης-Κίνας.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων XINHUA επισημαίνει ότι ο κ.Yang εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα διατηρήσουν υψηλού επιπέδου ανταλλαγές, θα εδραιώσουν την πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη, θα ενισχύσουν τον στρατηγικό συντονισμό και θα επεκτείνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road.

