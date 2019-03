- Επέβαινε στο αεροσκάφος ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλα; Αντί non paper και ανώνυμων πηγών, περιμένουμε από το Μαξίμου να απαντήσει επίσημα σε αυτά τα ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα, όμως, παραμένει: ποιες είναι ακριβώς οι σχέσεις των κ. Τσίπρα και Παππά με το καθεστώς της Βενεζουέλα;».

