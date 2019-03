Έπειτα από την πλημμεληματική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία για την τραγωδία στο Μάτι κατά 20 αυτοδιοικητικών και κρατικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειάρχης Αττικής, η Ρένα Δούρου, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN BEYOND ότι «δεν είναι θέμα δικονομικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων οι ανακριτές θα εξετάσουν για όλους τους συναρμόδιους φορείς αν υπάρχει παράλειψη ή αμέλεια επί των αρμοδιοτήτων.

More in this category: