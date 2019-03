Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προσκεκλημένος από την Sciences Po - Paris School of International Affairs όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 17:30 τοπική ώρα.

Το θέμα της ομιλίας του κ. Τσακαλώτου αφορά τα «Συμπεράσματα από την ελληνική κρίση για την Ευρώπη» (Ongoing Lessons from the Greek Crisis for Europe).