Θα μπορούσε να γίνει και…ανέκδοτο, το γεγονός ότι, ύστερα από επιστολή που απέστειλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εμφανίσθηκε η πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Λίλιαν Μορί Πασκιέ, να δηλώνει εγγράφως ότι «σοκαρίσθηκε», με το γνωστό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακελειό», το οποίο, μάλιστα, χαρακτηρίζει «εξαιρετικά χυδαίο και σεξιστικό προς τις γυναίκες-μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και τη σύζυγο του Πρωθυπουργού».

Τούτο δε διότι, η πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι εντελώς απίθανο να γνωρίζει την εφημερίδα «Μακελειό» και πολύ περισσότερο να παρακολουθεί την αρθρογραφία της!

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακελειό», μεταφρασμένο και συνοδευόμενο από τα δέοντα σχόλια, ταχυδρομικώς, από τον ευρωβουλευτή του Σύριζα, που έχει πάψει όμως να συμμετέχει ως βουλευτής, στις εργασίες της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ακόμη αναζητούν διπλωματικοί παρατηρητές στο Στρασβούργο, τι ήταν αυτό που έκανε την κυρία Πασκιέ, που βρίσκονταν μάλιστα στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στην 63η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς της Γυναίκας. !

Δυστυχώς, για τον ευρωβουλευτή του Σύριζα, δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας … «Μακελειό», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλώντ Γιούνγκερ και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, προς τους οποίους είχε αποστείλει το ίδιο «υλικό» ο Παπαδημούλης.

…και εν κατακλείδι, δεν έχει καμία πολιτική σημασία, το αν η πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης «σοκαρίσθηκε» από το πρωτοσέλιδο μιας ελληνικής εφημερίδας, που αν δεν ήταν ο Παπαδημούλης, δεν θα την ήξερε!

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή απάντησης (στα ελληνικά) της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Λιλιάν Μορί Πασκιέ, προς τον Δ. Παπαδημούλη:

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας της 13ης Μαρτίου 2019 στην οποία εκφράζετε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε από την ελληνική εφημερίδα "Μακελειό", στο οποίο απευθύνονται εξαιρετικά χυδαίοι και σεξιστικοί χαρακτηρισμοί προς τις γυναίκες μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και στη σύζυγο του Πρωθυπουργού.

Σίγουρα θα γνωρίζετε ότι η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου συνιστά μία από τις πολιτικές μου προτεραιότητες, τόσο ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και ως Ελβετής κοινοβουλευτικού.

Ως εκ τούτου, σοκαρισμένη πληροφορήθηκα για την ύπαρξη του άρθρου αυτού ενώ βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη όπου συμμετείχα στην 63η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς της Γυναίκας.

Αυτό το άρθρο αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διαβούμε μέχρι να διασφαλίσουμε ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως «business as usual» και γι’ αυτό ακριβώς και το ανέφερα ως απαράδεκτο παράδειγμα, στη δήλωσή μου στο τέλος της επίσκεψής μου στη Νέα Υόρκη, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω στην παρούσα επιστολή, προς ενημέρωσή σας.

Μπορώ επίσης να σας ενημερώσω ότι την επιστολή σας την έθεσα υπόψη της Γραμματείας της Επιτροπής για την Ισότητα και τη Μη-Διάκριση της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Secretariat of the Assembly’s Equality and non-discrimination Committee), καθώς και της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης Κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) (Secretariat of the Council of Europe’s European Commission against Racism and Intolerance).

Σας διαβεβαιώ ότι και εγώ και ολόκληρη η Συνέλευση θα συνεχίσουμε να προωθούμε μια κοινωνία απαλλαγμένη από οποιονδήποτε εκφοβισμό, σεξιστική συμπεριφορά, παρενόχληση και βία που θα βασίζεται στο φύλο, ιδίως στο πλαίσιο της νέας μου πρωτοβουλίας "#NotInMyParliament, στην οποία σας προσκαλώ επίσης να συμμετέχετε.

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά επειδή συμμερίζεστε τις ανησυχίες σας μαζί μου, ανυπομονώ να συνεχίσω τη συνεργασία μας.

Με εκτίμηση

Λιλιάν Μορί Πασκιέ.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο