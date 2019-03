Με δημοσίευμά τους οι Financial Times αναλύουν τις δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί στην Ελλάδα και βλέπουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 10,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των ευρωεκλογών.

