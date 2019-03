Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, αναφερόμενος στη συμβολή της Ελλάδας στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και δράσεις του ΟΗΕ, είπε πως αυτή τη στιγμή οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν μέρος στην αποστολή του Λιβάνου (UN Interim Force in Lebanon) και της Λιβύης (UN Support Mission in Libya). Παράλληλα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) και το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) παρέχοντας εκπαιδεύσεις σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλουν σε δράσεις οικοδόμησης δυνατοτήτων.

