Την Πέμπτη, 4 Απριλίου, ο Γ. Κατρούγκαλος θα λάβει μέρος στην επετειακή Σύνοδο των ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στο think tank “Transatlantic Leadership Network”, με θέμα τις πρωτοβουλίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε Βαλκάνια και Αν. Μεσόγειο.

Σήμερα θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Columbia με κύριο θέμα τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις προοπτικές που διανοίγει στην περιοχή των Βαλκανίων. Την ίδια ημέρα, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης “Council on Foreign Relations” με θέμα τον ενισχυμένο περιφερειακό ρόλο της χώρας μας και τις αναβαθμισμένες σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ.

