Στη Νέα Υόρκη, οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών θα εστιαστούν σε think tanks και πανεπιστήμια. Σήμερα θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ θα κλείσει την Παρασκευή με συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τη σύμβουλο του γ.γ. του ΟΗΕ στις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, Τζέιν Χολ Λουτ.

Σχετικά με τις επαφές που θα έχει στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο κ. Κατρούγκαλος είπε πως θα έχει κοινή παρουσία με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ σε εκδηλώσεις και συζητήσεις που θα γίνουν σε think tanks. Θα έχουν επίσης ακόμη μία κοινή παρουσία στη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ (PBS) την Τετάρτη.

More in this category: