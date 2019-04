Γεννήθηκα στην Αθήνα και έχω καταγωγή από τη Μάνη Λακωνίας. Μετά το πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών, συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) απ' όπου έλαβα πρώτα το Μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου (JSD). Το θέμα της διδακτορικής διατριβής ήταν Συγκριτική Επισκόπηση των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. Είμαι δικηγόρος Αθηνών (παρ' Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδρυτής Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας L & L. Από το Σεπτέμβριο 2012 έως το τέλος του 2015, υπηρέτησα ως Αντιπρόεδρος Α' της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ενώ διετέλεσα και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την πιο σημαντική νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς. Το 2014, ορίστηκα επικεφαλής του Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια. Εργάσθηκα ως δικηγόρος για πάνω από 20 χρόνια σε χρηματιστηριακά και τραπεζικά θέματα. Συμμετέχω ως ομιλήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για θέματα χρηματιστηριακού δικαίου και επιπλέον αρθρογραφώ τακτικά στον Τύπο για θέματα κεφαλαιαγοράς. Σήμερα μπροστά στην απογοήτευση των πολιτών και την άνοδο του λαϊκισμού, η Ευρώπη καλείται να εμπνεύσει και πάλι τους πολίτες με ένα νέο μοντέλο αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα μετά από 10 σχεδόν χρόνια κρίσης αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος μου είναι να αποτελέσω μια δυνατή φωνή που θα προασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα και να συμβάλλω με την εμπειρία μου ώστε η χώρα μας, μέσα από σωστές στρατηγικές, να γίνει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της νέας επιχειρηματικότητας.

More in this category: