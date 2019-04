Στο παρελθόν σε ανάλογες συναντήσεις η έγνοια των ελληνικών αντιπροσωπειών -το έζησα και ως Αν.Υπουργός- ήταν να μην έρθουν αντιμέτωπες με «ταμπελάκια» Republic of Mecedonia. Προχθές στο Βουκουρέστι έγραφαν (φυσικά) Republic of North Macedonia και υπήρχε θερμό κλίμα από τους βουλευτές της Β. Μακεδονίας καθώς υπάρχει αποδοχή της πραγματικότητας και ανάλογη προσαρμογή και από τις δύο πλευρές. Έτσι τα πράγματα γίνονται ευκολότερα, πιο λειτουργικά.

