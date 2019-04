«Ισορροπημένη συμφωνία» χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών «αφού κατάφερε να διασφαλίσει τα ζωτικά συμφέροντα και των δύο χωρών» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος σε ομιλία που πραγματοποίησε στο Think Tank «Transatlantic Leadership Network» στην Ουάσινγκτον.

