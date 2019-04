Γεννήθηκα στην Πάτρα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησα το 1972. Εργάστηκα ως ελεύθερη επαγγελματίας και ως επιστημονική συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, απ’ όπου έλαβα το μεταπτυχιακό μου το 1986. Παράλληλα, μετεκπαιδεύτηκα στο τμήμα βιοϋλικών του Πανεπιστημίου University of Southern California (USC) ΗΠΑ.

