Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στην συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Λιβάνου, σημειώνοντας ότι έχει παραγάγει πολύ θετικά αποτελέσματα και εκτίμησε ότι το μέλλον διαγράφεται ακόμη περισσότερο αισιόδοξο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν από καιρό επιλέξει την οδό της συνεργασίας με κάθε γειτονική χώρα και το λαό της, χωρίς οιασδήποτε μορφής προκαταλήψεις και διαχωρισμούς, σεβόμενες την ιδιαιτερότητα των χωρών και των λαών πάνω στην βάση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Όπως διευκρίνισε «Ελλάδα και Κύπρος έχουν καταστήσει σαφές, «urbi et orbi», ότι οι συνεργασίες αυτές δεν στρέφονται εναντίον κανενός, ούτε έχουν ως στόχο -ούτε κατά διάνοια- ν' απομονώσουν ή ν' αποδυναμώσουν άλλες χώρες. Όλως αντιθέτως, τέτοιες συνεργασίες πρέπει να συνθέτουν έναν διαρκώς διευρυνόμενο ιστό παράλληλων πρωτοβουλιών με τελικό στόχο την σύγκλισή τους, έτσι ώστε να εμπεδωθεί, με προοπτικές διάρκειας, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών και η κοινή δημιουργική τους πορεία σε όλα τα επίπεδα».

More in this category: